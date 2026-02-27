Tuxtla Gutiérrez. - Asociaciones civiles de la comunidad con autismo denunciaron la presunta complicidad entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y el senador Luis Armando Melgar Bravo (PVEM) después de la agresión discriminatoria que realizó a personas con trastorno del espectro autista (TEA).

En un video de redes sociales se observa que el político originario de Tapachula afirma: "El desastre que nos dejó el autista de Ratilio. Entonces yo creo que es muy importante que Chiapas se meta a la senda del desarrollo".

Después de las declaraciones de Melgar Bravo, quien utilizó la expresión autista para intentar denigrar a otro actor político, las asociaciones TEA en Chiapas, Autis Chiapas y Autismo Chiapas, denunciaron el hecho ante la CEDH, el Conapred y el Senado de la República, y exigieron sanciones y una disculpa pública del legislador.

Los agraviados solicitaron de manera formal a la Legislatura Estatal que ordene al presidente de la CEDH, Horacio Culebro Borrayas, la entrega de un informe trasparente del presunto acuerdo que habría establecido con el senador Melgar Bravo para reparar la agresión discriminatoria que lanzó a personas con TEA.

Para ese propósito, ofrecieron pruebas documentales de la presunta omisión de la CEDH "que negó la asistencia jurídica a esa comunidad en situación de vulnerabilidad", la cual le fue solicitada con base en su responsabilidad legal.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos "negó el acompañamiento a las personas con autismo y les pidió buscar asistencia en la Comisión Nacional, argumentando que radicaría la denuncia en este organismo", denunciaron integrantes de las asociaciones civiles de la comunidad con autismo.

Los inconformes afirmaron que en un segundo momento Horacio Culebro declaró que ya había llegado a un acuerdo con Melgar Bravo, por tanto, la denuncia estaba concluida.

Las organizaciones TEA exigieron al Congreso de Chiapas que ordene a la CEDH que trasparente e informe cuál fue el acuerdo de Culebro Borrayas con Melgar Bravo.

Aunque aseguraron que no tienen conflictos con el senador del Partido Verde Ecologista de México sí existe interés de que este caso sea manejado "de manera ejemplar para que nunca más ocurra una discriminación desde un actor político".

La denuncia y petición fue entregada en oficialía de partes de la Legislatura Estatal para tener certeza del acto institucional y además a la diputada Luz María Castillo, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión, quien aseguró que acompañará la denuncia y buscará la reparación del daño.

Las denunciantes demandaron además el compromiso de las autoridades estatales que construyen el censo estatal de personas con autismo, para establecer políticas públicas que cierren la brecha de la ignorancia y el abuso.

Además, que la CEDH emita un informe público sobre el acuerdo al que habría llegado con Melgar Bravo, y en su caso se exponga de manera transparente las constancias de los cursos de lenguaje e inclusión que debería haber tomado.

Que instruya, asimismo, con base en la normatividad en materia que la CEDH otorgue el acompañamiento a la comunidad con autismo para dar seguimiento a la denuncia por discriminación contra Luis Armando Melgar y la exigencia de una disculpa pública video grabada, en equidad del agravio cometido hacia la comunidad.

Y emitir un punto de acuerdo para acelerar el cumplimiento de la reforma a la ley estatal de autismo que obliga a las instituciones a realizar un censo estatal para emitir presupuesto y políticas públicas en favor de la comunidad neurodivergente.

