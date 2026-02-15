Representantes de las asociaciones de trastorno del espectro autista (TEA) en Chiapas denunciaron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conspred) el Senado de la República y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) al senador chiapaneco Luis Armando Melgar Bravo, (PVEM), "por ofensas a la comunidad con autismo".

En un video de redes sociales, se observa que el senador afirma: "El desastre que nos dejó el autista de Ratilio. Entonces yo creo que es muy importante que Chiapas se meta a la senda del desarrollo".

Después de las declaraciones del senador Melgar Bravo , quien utilizó "la expresión autista, para intentar denigrar a otro actor político", las asociaciones TEA en Chiapas, Autis Chiapas y Autismo Chiapas, denunciaron el hecho ante las autoridades y exigieron sanciones y una disculpa pública del legislador.

Las denunciantes dijeron que el político federal, originario de Tapachula, fue denunciado ante la CEDH, Senado de la República y el Conapred.

Explicaron que el representante popular fue denunciado, con la exigencia de que se apliquen medidas inmediatas para resarcir su falta, con fundamento en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED, la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en México y la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en Chiapas.

Demandaron al senador de la República que ofrezca una disculpa pública, se someta a una inmediata capacitación sobre autismo, discapacidades y lenguaje además de evitar en lo sucesivo utilizar a la comunidad con autismo, "sea por ignorancia o artilugio en cualquier discurso político".

Las organizaciones TEA consideraron que sólo en la Zona metropolitana de Chiapas la población con autismo supera los 45 mil casos.

Indicaron que además darán seguimiento para que, en el marco de sus responsabilidades el Senado de la República, Conapred y CEDH emitan las sanciones procedentes en contra del político, "pugnando por que la comunidad TEA no regrese al abandono e ignominia que habitó por oscuros años".

La CEDH en Tuxtla Gutiérrez admitió la denuncia y aceptó el acompañamiento que según los padres deberá elevarse a nivel nacional.

Las organizaciones denunciantes señalaron que el trabajo "de miles de familias y el gobierno del rstado en favor de la consistencia y derechos del autismo se ven afectados con este tipo de actos, pues plantea también un choque entre la visión de discapacidades del senador Melgar y el gobernador Eduardo Ramírez".

Por tanto, el gobierno de Chiapas deberá dar celeridad al cumplimiento de la reforma a la Ley Estatal de Autismo que registra avances marcados en unas áreas pero considerables demoras en otras.

"Este tipo de narrativas, desnudan en su ignorancia y arribismo a la clase política generando además una profunda distancia con la sociedad civil

"Ofenden no solo a las personas con autismo sino a toda una comunidad que lucha por un mundo donde quepan muchos mundos, puntualizaron.

