En operativos realizados por las fuerzas estatales en dos municipios distintos, fueron detenidos tres jóvenes por diversos delitos, entre ellos, posesión de armas de fuego, cargadores, drogas y circular en vehículo con reporte de robo, por lo que fueron puestos a disposición del ministerio público.

Como parte del operativo especial de vigilancia de las fiestas de carnaval que se celebran en la ciudad de Mazatlán, en la colonia Ricardo Flores Magón, fue observado por el grupo de Operaciones especiales del Estado, quien viajaba en una motocicleta y al percatarse de su presencia este intento huir del lugar.

Tras una breve persecución, este logró ser detenido y al someterlo a una revisión, se le encontró 30 bolsas de plástico, con una yerba verde, con las características de la marihuana, las cuales dieron un peso de 336 gramos, 120 bolsas, con una sustancia, blanca, con características de la metanfetamina, con un peso de 51 gramos.

También, se le encontró 14 bolsas con un polvo blanco, con las características de la cocaína, con un pese de ocho gramos y la motocicleta que conducía cuenta con reporte de robo, por lo que este fue puesto a disposición del ministerio público.

En la capital del estado, elementos de la Policía Estatal Preventiva en un recorrido por la colonia Tierra Blanca, observaron a una persona caminando aprisa, en actitud sospechosa, por lo que se procedió a ser retenido y sometido a una revisión.

A esta persona, se le encontró fajada una pistola calibre 45, con dos cargadores abastecidos, para esta arma y 14 cartuchos útiles calibre 45, por lo que se procedió a ser trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República.

En la colonia Lomas de Tamazula, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detectaron que una persona circulaba en un vehículo color blanco, el cual asumió una actitud sospechosa al observar su presencia,

Luego de ser retenido y sometido a una inspección, se descubrió que este, llevaba consigo un rifle AK-47, dos cargadores abastecidos para esta arma, 30 cartuchos útiles y el vehículo que conducía un Toyota Yaris, color blanco, cuenta con reporte de robo.

