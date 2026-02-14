Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Un Tribunal Colegiado ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar acciones de verificación, inspección y protección frente a las obras del tramo 5 del Tren Maya, que conecta a Cancún con Playa del Carmen, Quintana Roo.

Dicho órgano concedió al colectivo ambientalista Sélvame del Tren una suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó contra los daños ambientales ocasionados por la construcción y operación de la obra insignia del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La medida también instruye a la Dirección General de Delitos, Comunicaciones, Denuncias y Quejas de la Profepa a atender las denuncias sobre los daños a los ecosistemas de la zona por la obra.

Lee también "Un ave muerta no despertará interés amoroso"; Profepa advierte del uso de colibríes para "amarres" en San Valentín

"Este logro es un importante paso hacia la protección de nuestros recursos naturales y garantiza que se llevarán a cabo acciones de verificación, inspección, conservación y protección ante las denuncias públicas presentadas", celebró la organización ambientalista.

Guillermo DChristy, presidente de Sélvame del Tren, afirmó que la resolución del colegiado significa que las denuncias públicas deben atenderse y que el cuidado de los ecosistemas no puede ignorarse.

"No es solo un logro legal. Es un mensaje claro: la naturaleza tiene derechos y la sociedad civil organizada puede incidir. Gracias a cada persona que ha sostenido esta causa con información, presencia y convicción. Seguimos trabajando por un modelo de desarrollo que respete la vida. La protección ambiental es una responsabilidad".

Lee también Contingencia en CDMX; ¿Qué medidas se toman en otras ciudades del mundo contra la contaminación ambiental?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc