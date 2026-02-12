Tras video viral en el que se ve a Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez regidora de Ocotlán, Jalisco, cargando y manoteando a un mono araña, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que presentó una denuncia penal por la posesión ilegal debido a que se encuentra en peligro de extinción.

La Profepa explicó a través de un comunicado que conforme al artículo 60 BIs 2 de la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de este primate (Ateles geoffroyi) puede ser sujeto de aprovechamiento de extracción ya sea de subsistencia o comercial.

📍#Ocotlán, #Jalisco | En atención al caso del ejemplar de mono araña difundido en días recientes, la Profepa informa que luego de llevar a cabo una diligencia en el lugar, presentó una denuncia penal por la posesión ilegal de este animal que está protegido por las leyes… pic.twitter.com/bWOKsinuiq — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) February 12, 2026

Captan en video a regidora con mono araña

Esta acción legal se llevo a cabo después que que circulara un video en X, antes Twitter, que capta a la regidora de Movimiento Ciudadano (MC) cargando en sus brazos a un mono araña durante un evento en la Casa de la Cultura del municipio.

En el video, el primate se encuentra vestido con un juego de pants con chamarra color rosa y se muestra inquieto, a lo cual la regidora responde con varios manotazos hacia el animal. Posteriormente, se levanta de su asiento con un gesto de saludo para los asistentes, cargando al ejemplar con un solo brazo.

Exhiben tráfico de un mono araña en evento oficial de un municipio de Jalisco



La regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, se presentó en la Casa de la Cultura del municipio de Ocotlán, Jalisco, con una cría de mono araña, especie en peligro de… pic.twitter.com/WcqzYiTpma — Lucía Hernández | Amo La Ciencia (@YoAmoaLaCiencia) February 12, 2026

Silvia Villarruel niega ser la dueña de mono araña

Tras el escándalo, la Procuraduría dio a conocer que el pasado 10 de febrero su personal de inspección acudió a la presidencia municipal de Ocotlán para identificar el origen y situación del ejemplar.

Con lo anterior, la Profepa señaló que localizaron a Silvia Villarruel, quien aparece cargando al ejemplar en dicho video, a lo que la regidora respondió que el mono araña le pertenece a otra persona y que desconoce los datos de quién tiene en posesión al primate porque ella solo lo tomó prestado.

Mono araña rescatados por el Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

Ante esto, la Procuraduría le solicitó que proporcione cualquier dato que contribuya a localizar a la persona que se encuentra en ilícita posesión del ejemplar de vida silvestre para proseguir con las investigaciones correspondientes.

La Profepa informó que continuará realizando las diligencias necesarias para que se logren esclarecer los hechos y garantizar la protección del ejemplar involucrado.

