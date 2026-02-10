La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del estado de Oaxaca informó, mediante un comunicado, de la clausura de las obras para la construcción de una presa en el municipio de Santa Catarina Minas.

La clausura, de acuerdo a lo informado por las autoridades, se debió a que las obras se realizaban sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y afectaban una superficie de 4 mil 437 metros cuadrados.

Por ello, la dependencia instruyó a la clausura temporal de obras y actividades del proyecto “Construcción de presa para captación de agua pluvial”, el cual se realizaba en el paraje Los Copales del Cerro Viejo, en el municipio de Santa Catarina Minas.

Profepa clausura presa en Oaxaca. Febrero 2026. Foto: Especial

La medida, dada a conocer este martes, se realizó el pasado 4 de febrero, tras una inspección al predio, realizada en seguimiento a una denuncia ciudadana.

Entre las irregularidades en las obras, la Profepa encontró la apertura de una brecha de 2 mil 370 metros cuadrados “donde se efectuaron trabajos de desmonte y despalme de la vegetación natural”, indicaron en el comunicado.

También se detectó la construcción de una presa de captación de agua pluvial en etapa de operación y mantenimiento, la cual ocupa un espacio de 2 mil 67 metros cuadrados.

La clausura se dio debido a que las obras no cuentan con la autorización correspondiente en materia de equilibrio ecológico, protección al ambiente e impacto ambiental.

“La autorización en materia de impacto ambiental es un requisito indispensable”, expresaron las autoridades.

