Tequila nombra alcaldesa interina; Marisol Rodríguez asume tras arresto del exalcalde por presuntos vínculos con el CJNG

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Durante el fin de semana, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () atendió un reporte por la presencia de una cría de ballena jorobada, varada y con vida, en la playa Barra de la Cruz, ubicada en el municipio de Tehuantepec, Oaxaca.

Por medio de su cuenta de X, la Profepa reportó que, en coordinación con la (CONANP) y la Secretaría de Marina (), tras recibir el aviso, se activó de inmediato el Protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos.

Detalló que gracias al trabajo conjunto y a la rápida intervención, el ballenato fue remolcado mar adentro de manera manual, logrando regresar a su hábitat natural sin presentar lesiones visibles.

