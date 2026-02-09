Más Información
Durante el fin de semana, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió un reporte por la presencia de una cría de ballena jorobada, varada y con vida, en la playa Barra de la Cruz, ubicada en el municipio de Tehuantepec, Oaxaca.
Por medio de su cuenta de X, la Profepa reportó que, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Marina (Semar), tras recibir el aviso, se activó de inmediato el Protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos.
Detalló que gracias al trabajo conjunto y a la rápida intervención, el ballenato fue remolcado mar adentro de manera manual, logrando regresar a su hábitat natural sin presentar lesiones visibles.
