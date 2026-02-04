Una carrera atlética programada para el pasado primero de febrero en el paraje "Río San Marcos" (Río Los Mezquites), ubicado dentro de la poligonal del área protegida en el desierto de Cuatro Ciénegas, Coahuila, México fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con la Procuraduría, los organizadores del evento deportivo-comercial no contaban con los permisos ambientales obligatorios para llevar a cabo actividades turísticas, deportivas y comerciales dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF)

La detección de dicha actividad ilícita se debió a su promoción en redes sociales por la persona moral CarrerasMx. Por lo que, el pasado 26 de enero personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) presentó una denuncia formal ante la Profepa por la organización de un evento sin permisos.

Posteriormente, el 29 de enero, mediante un oficio, la Procuraduría notificó de manera preventiva a los organizadores su obligación de contar con las autorizaciones correspondientes emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y por la Conanp.

Ante la falta de respuesta, la Procuraduría emitió la orden de inspección extraordinaria para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y el pago de derechos aplicables.

Durante la diligencia en sitio realizada de manera conjunta por personal de la Profepa y la Conanp, se confirmó que los organizadores no exhibieron la autorización requerida, contraviniendo el Decreto de creación del área, su Programa de Manejo y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas.

Al no contar con sustento legal para la realización del evento, la Profepa procedió a la clausura inmediata de la carrera como medida de seguridad para prevenir posibles afectaciones al ecosistema del área protegida Cuatro Ciénegas en Coahuila.

Además, la Procuraduría efectuó el aseguramiento de los bienes utilizados para la logística del evento, entre ellos, una estructura metálica de meta y salida, 26 vallas metálicas, equipo de sonido, una planta de luz a gasolina, mesas, carpas, un remolque con capacidad de dos toneladas y una unidad de autotransporte de pasajeros.

Los objetos quedaron bajo resguardo en las instalaciones del Área Natural Protegida.

