Naucalpan.- Autoridades municipales, estatales y ministeriales aseguraron un león dentro de un domicilio ubicado en la colonia San Lorenzo Totolinga, luego de una denuncia ciudadana realizada a través de redes vecinales de seguridad.

De acuerdo con información oficial, tras el reporte se solicitó y ejecutó una orden de cateo en el inmueble señalado, donde fue localizado el ejemplar.

En la diligencia participaron elementos de la Guardia Municipal, la Fiscalía Regional y la Policía Estatal, quienes ingresaron al domicilio con autorización judicial.

Las autoridades informaron que se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que realice el procedimiento correspondiente y determine el destino del animal.

El caso quedó bajo seguimiento de las instancias competentes.

