Más Información

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

Migrante mexicano arrestado por ICE tras primer tiroteo letal en Minneapolis sufrió fractura craneal; versión de agentes genera dudas

Migrante mexicano arrestado por ICE tras primer tiroteo letal en Minneapolis sufrió fractura craneal; versión de agentes genera dudas

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Caso Epstein: Nombres destacados que aparecen en los archivos publicados; están Trump, Musk, Lutnick y otros que no son investigados

Caso Epstein: Nombres destacados que aparecen en los archivos publicados; están Trump, Musk, Lutnick y otros que no son investigados

El erario sufrirá daño de 40 mil mdp por la apreciación del peso

El erario sufrirá daño de 40 mil mdp por la apreciación del peso

Naucalpan.- Autoridades municipales, estatales y ministeriales aseguraron un león dentro de un domicilio ubicado en la colonia San Lorenzo Totolinga, luego de una denuncia ciudadana realizada a través de redes vecinales de seguridad.

De acuerdo con información oficial, tras el reporte se solicitó y ejecutó una orden de cateo en el inmueble señalado, donde fue localizado el ejemplar.

Lee también

En la diligencia participaron elementos de la Guardia Municipal, la Fiscalía Regional y la Policía Estatal, quienes ingresaron al domicilio con autorización judicial.

Las autoridades informaron que se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que realice el procedimiento correspondiente y determine el destino del animal.

El caso quedó bajo seguimiento de las instancias competentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]