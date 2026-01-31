Más Información
Naucalpan.- Autoridades municipales, estatales y ministeriales aseguraron un león dentro de un domicilio ubicado en la colonia San Lorenzo Totolinga, luego de una denuncia ciudadana realizada a través de redes vecinales de seguridad.
De acuerdo con información oficial, tras el reporte se solicitó y ejecutó una orden de cateo en el inmueble señalado, donde fue localizado el ejemplar.
En la diligencia participaron elementos de la Guardia Municipal, la Fiscalía Regional y la Policía Estatal, quienes ingresaron al domicilio con autorización judicial.
Las autoridades informaron que se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que realice el procedimiento correspondiente y determine el destino del animal.
El caso quedó bajo seguimiento de las instancias competentes.

