La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., informó que ocho elementos de seguridad que resguardaban una sección en disputa de un predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, fueron agredidos violentamente por al menos 20 personas encapuchadas, armadas con palos y armas punzocortantes.

De acuerdo con la Fundación, los hechos ocurrieron una vez concluida la diligencia ordenada por el Juzgado Sexagésimo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En ese momento, los agresores ingresaron por la parte posterior del predio y sometieron a los guardias, quienes se encontraban desarmados.

Posteriormente, simpatizantes y trabajadores del denominado Refugio Franciscano, entre ellos un empleado identificado como Javier, se apostaron en la entrada principal del inmueble y abrieron el acceso simulando que la puerta se encontraba entreabierta, con el objetivo de ingresar de manera ilegal.

Personal de Refugio Franciscano ingresó al predio en disputa en alcaldía Cuajimalpa. Fotos: Juan Carlos Williams

La Fundación precisó que la diligencia practicada en la sección del predio ubicada en el kilómetro 17.5 de la Carretera México–Toluca no autoriza el uso de la fuerza, el rompimiento de candados ni la toma del inmueble, por lo que se presentó la denuncia correspondiente por el delito de despojo y otros ilícitos.

En relación con versiones sobre una supuesta “fosa de cadáveres”, la institución aclaró que el espacio referido fue excavado para el manejo de desechos, debido a que el Refugio Franciscano arrojaba de manera irregular alrededor de 200 toneladas mensuales de excremento a la barranca.

Finalmente, la Fundación señaló que todos los cuerpos de perros localizados en esa porción del predio fueron descubiertos por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hecho que se encuentra plenamente acreditado dentro de la carpeta de investigación abierta por los delitos de maltrato y crueldad animal.

