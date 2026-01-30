Este viernes, personal del Refugio Franciscano ingresó a un predio de aproximadamente cinco mil metros cuadrados ubicado sobre la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.

El ingreso se realizó pese a que la Fundación Antonio Haghenbeck informó que no existían condiciones materiales ni de seguridad para llevar a cabo la entrega del inmueble. No obstante, el Refugio Franciscano tomó control del predio luego de que el acceso principal se encontraba abierto.

Leer también: Realizan bloqueo contra construcción y operación de empresa de químicos en la alcaldía Iztacalco; provoca afectaciones al tránsito

Foto: Especial.

Durante el ingreso, se escucharon consignas de apoyo por parte de personas que acompañaban al personal del refugio. No se reportaron incidentes ni personas lesionadas.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha informado sobre la intervención de autoridades o sobre el estatus legal que guarda el predio, el cual permanece bajo control del Refugio Franciscano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr