El Congreso de la Ciudad de México habilitó este 30 de enero el micrositio para que rescatistas, representantes, organizaciones civiles y ciudadanos interesados, entre otros, hagan su pre-registro en los cinco foros que se realizarán en los próximos tres meses, de cara a la regulación de los albergues, refugios y hogares temporales de animales en la capital del país.

Los interesados podrán ingresar a la página https://opinionalberguesyrefugios.congresocdmx.gob.mx/ a partir de este viernes y hasta el jueves 12 de febrero, para hacer su registro.

En la página, los interesados deberán indicar si asistirán de manera presencial a los foros, sus datos de contacto, así como indicar su perfil de participante, es decir, sin se trata de un rescatista independiente; responsable de algún refugio, albergue o asilo; representante de una asociación civil o fundación; médico(a) veterinario(a) o especialista(a); académico(a) o investigador(a); o un ciudadano(a) interesado(a).

Congreso de CDMX habilita micrositio para registrarse a foros para regular albergues de animales. Foto: Luis Camacho | El Universal

También se solicita a los participantes que indiquen el tipo de espacio en el que realizan la labor de protección animal; por ejemplo, si se trata de un predio destinado exclusivamente a refugio o albergue; un domicilio particular o una red de hogares temporales.

En el micrositio también se puede acceder a un formulario para dejar una opinión, en el que además de indicar si el interesado se trata de un refugio o albergue, se añaden algunas preguntas adicionales sobre el funcionamiento y operación de este tipo de espacios. Entre los cuestionamientos se pregunta cómo se financia el refugio en cuestión, si cuentan con un protocolo fijo de esterilización, o cuál es el motivo principal por el que una persona abandona o entrega animales.

¿Cuándo serán los foros para la regulación de albergues de animales en CDMX?

Foto: Especial

En total serán cinco foros. El primero será un Foro General de consulta pública y tendrá lugar el próximo 13 de febrero, en el Salón Nelson Mandela, ubicado en la calle Gante, colonia Centro.

El resto de foros se llevarán a cabo el 27 de febrero, 13 de marzo, 27 de marzo y 10 de abril, y se tratarán temas como los cinco dominios del Bienestar Animal, clasificación de los albergues, y acompañamiento a los espacios de resguardo de los seres sintientes.

