Más Información

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

El habilitó este 30 de enero el micrositio para que rescatistas, representantes, organizaciones civiles y ciudadanos interesados, entre otros, hagan su pre-registro en los cinco foros que se realizarán en los próximos tres meses, de cara a la regulación de los en la capital del país.

Los interesados podrán ingresar a la página https://opinionalberguesyrefugios.congresocdmx.gob.mx/ a partir de este viernes y hasta el jueves 12 de febrero, para hacer su registro.

En la página, los interesados deberán indicar si asistirán de manera presencial a los foros, sus , así como indicar su perfil de participante, es decir, sin se trata de un rescatista independiente; responsable de algún refugio, albergue o asilo; representante de una asociación civil o fundación; médico(a) veterinario(a) o especialista(a); académico(a) o investigador(a); o un ciudadano(a) interesado(a).

Leer también:

Congreso de CDMX habilita micrositio para registrarse a foros para regular albergues de animales. Foto: Luis Camacho | El Universal
Congreso de CDMX habilita micrositio para registrarse a foros para regular albergues de animales. Foto: Luis Camacho | El Universal

También se solicita a los participantes que indiquen el tipo de espacio en el que realizan la labor de protección animal; por ejemplo, si se trata de un predio destinado exclusivamente a refugio o albergue; un domicilio particular o una red de hogares temporales.

En el micrositio también se puede acceder a un formulario para dejar una opinión, en el que además de indicar si el interesado se trata de un refugio o albergue, se añaden algunas preguntas adicionales sobre el funcionamiento y operación de este tipo de espacios. Entre los cuestionamientos se pregunta cómo se financia el refugio en cuestión, si cuentan con un protocolo fijo de esterilización, o cuál es el motivo principal por el que una persona abandona o entrega animales.

¿Cuándo serán los foros para la regulación de albergues de animales en CDMX?

Foto: Especial
Foto: Especial

En total serán cinco foros. El primero será un Foro General de consulta pública y tendrá lugar el próximo 13 de febrero, en el Salón Nelson Mandela, ubicado en la calle Gante, colonia Centro.

El resto de foros se llevarán a cabo el 27 de febrero, 13 de marzo, 27 de marzo y 10 de abril, y se tratarán temas como los cinco dominios del Bienestar Animal, clasificación de los albergues, y acompañamiento a los espacios de resguardo de los seres sintientes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]