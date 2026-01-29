Las comisiones unidas de Bienestar Animal y Preservación del Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un acuerdo para echar a andar un micrositio y realizar foros para analizar, discutir y construir propuestas orientadas a la regulación integral de los refugios y albergues para animales de compañía.

Este acuerdo establece que el micrositio para inscribirse y participar en un gran foro general en la materia estará habilitado del 30 de enero al 12 de febrero en la página web del Congreso local (https://opinionalberguesyrefugios.congresocdmx.gob.mx/).

El registro permitirá ordenar las participaciones, garantizar la inclusión de las personas interesadas y facilitar la integración de las aportaciones ciudadanas al proceso de análisis, deliberación y construcción de propuestas para el fortalecimiento de la regulación de los refugios de animales en la Ciudad de México.

Este foro general, dividido en dos espacios (mañana y tarde), se realizará el 13 de febrero en el Salón Nelson Mandela.

Diputados buscan regular refugios y albergues de animales en CDMX. Foto: Especial

Asimismo, se realizarán cuatro foros temáticos más. El primero, el 27 de febrero, para abordar los cinco Dominios de Bienestar Animal: salud, ambiente, nutrición, estado mental y conducta.

El 13 de marzo se tocará el tema de la clasificación de albergues; el 27 de marzo el fortalecimiento del padrón de las personas físicas y morales que resguardan animales; y, por último, el 10 de abril, acompañamiento de los espacios de resguardo de los seres sintientes.

Los cuatro foros temáticos se realizarán en el Salón Benito Juárez del edificio Zócalo del Congreso.

“Los foros se desarrollarán como espacios de exposición presencial entre las y los integrantes de las Comisiones y las personas interesadas en participar. En cada foro se privilegiará la participación directa de las personas asistentes, la exposición de argumentos, la clarificación de aspectos técnicos y la entrega de información relevante para el proceso de análisis y deliberación legislativa; la intervención de las diputadas y los diputados se realizará principalmente en funciones de moderación, conforme al formato establecido”, señala el acuerdo aprobado.

