La alcaldía Iztapalapa informó que, tras un recorrido de autoridades de los tres niveles de gobierno por las obras del Reforzamiento del Colector Teotongo, se pudo constatar que se avanza en tiempo y forma para concluir el próximo 30 de mayo, antes de la temporada de lluvias, que el año pasado dejó cientos de viviendas afectadas en la alcaldía.

A fin de reducir las inundaciones en la demarcación, el Gobierno federal lleva a cabo el Reforzamiento del Colector Teotongo con una inversión de 350 millones de pesos, a fin de dirigir 50 metros cúbicos de agua hacia el vaso regulador de El Salado.

"Se constató el progreso de los trabajos para dar cumplimiento con los tiempos de ejecución de la obra, cuyo término está establecido para mayo de 2026," señaló la alcaldía a este diario.

De acuerdo con la alcaldía Iztapalapa, los trabajos concluirán el 30 de mayo. Foto: Especial.

Mencionó que además se estableció mantener el seguimiento de los avances, y que cualquier impacto vial o urbano derivado de las obras será comunicado oportunamente a la ciudadanía para minimizar las afectaciones.

Durante el recorrido estuvo presente la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez; el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales; el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, y la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Estado de México, Martha Guerrero.

La obra se busca evitar las inundaciones en la demarcación. Foto: Especial.

"Recorrí con Efraín Morales, José Mario Esparza y Martha Guerrero los trabajos de Reforzamiento del Colector Teotongo que mitigarán los efectos de las lluvias en esta parte del oriente de la zona conurbada. Durante el recorrido, corroboré que la ingeniería mexicana es de las mejores del mundo. Es impresionante lo que hacen", dijo la edil de Iztapalapa, Aleida Alavez.

Este reforzamiento, que se construirá adicional al Colector Teotongo existente, iniciará a un costado de la autopista México-Puebla, pasará por el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, y regresará a Iztapalapa cerca del Puenta La Concordia, para luego dirigirse hacia el vaso regulador El Salado.

