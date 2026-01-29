Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un joven posiblemente relacionado con una agresión con disparos de arma de fuego ocurrida en la barbería Barber Bros, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, donde dos hombres perdieron la vida.

La detención se derivó de las investigaciones por el ataque registrado la tarde del 27 de enero en la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón. En ese hecho, dos hombres de 40 y 26 años de edad fallecieron tras ser agredidos con arma de fuego al interior del establecimiento Barber Bros, localizado en la calle Puentetitla.

Como parte del seguimiento, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente analizaron las cámaras de videovigilancia de la zona y detectaron que los probables responsables huyeron inicialmente en una motocicleta, la cual fue abandonada metros adelante para continuar su escape a bordo de un vehículo tipo taxi.

Con el seguimiento virtual, los posibles implicados fueron ubicados en calles de la colonia El Triunfo, por lo que policías en campo desplegaron vigilancias fijas, móviles y discretas, además de recorridos constantes en la zona. Fue en la esquina de la calle Dibujantes y la avenida Canal de Apatlaco donde los uniformados observaron a una persona a bordo de una motocicleta cuyas características coincidían con las señaladas en el reporte policial.

Tras marcarle el alto y efectuar una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial, los efectivos aseguraron 40 dosis de aparente marihuana y un teléfono celular.

El detenido, de 20 años de edad, fue informado de sus derechos de ley y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con la posible droga, el dispositivo móvil y la motocicleta, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

