Un ataque directo a balazos se registró al interior de una barbería ubicada en la alcaldía Iztapalapa, donde un hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado, la noche de este martes.

Los hechos ocurrieron dentro del establecimiento denominado “Barber Bros”, localizado en la esquina de las calles Puentetitla y Ometecutli, en la colonia Estrella del Sur, donde sujetos armados irrumpieron y dispararon en repetidas ocasiones contra dos personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal, identificada de manera preliminar como “El Jorgito”, tendría alrededor de 30 años de edad y presuntamente contaba con antecedentes penales. En tanto, su primo, de aproximadamente 40 años, resultó lesionado por impactos de arma de fuego y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Lee también “No podrán regresar todos los ambulantes al Centro Histórico”

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que los oficiales tomaron conocimiento de un hombre de 40 años que perdió la vida y otro de 25 años que resultó lesionado por disparos de arma de fuego.

Tras el ataque, elementos de la SSC acordonaron la zona y dieron parte al Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente. Personal de servicios periciales realizó las diligencias en el lugar.

Las autoridades señalaron que ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de identificar a los probables responsables, quienes, según los primeros reportes, habrían huido a bordo de una motocicleta color negro, la cual portaba una caja de una empresa de reparto de comida.

La investigación continúa para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL