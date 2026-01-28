Nicolás N, el menor de 13 años de edad detenido por presuntamente haber disparado en contra de un adolescente en Tlatelolco, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida.

En una audiencia realizada la tarde del martes 27 de enero y que se prolongó por varias horas, un juez de control especializado en justicia para adolescentes impuso un plazo de 40 días para el cierre de la investigación complementaria.

Además, fijó la medida cautelar de internamiento preventivo.

Nicolas fue detenido la noche del 20 de enero, señalado de haber atacado a disparos a un adolescente de 17 años en las inmediaciones de una cancha de fútbol en Tlatelolco.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho, la principal línea de investigación por la agresión es una transacción de droga fallida.

"En este caso la principal línea de investigación parece que estaba habiendo una transacción, probablemente de droga, algo salió mal en la transacción y hubo una agresión", dijo.

El funcionario afirmó que en el ataque se tienen ubicados a dos agresores, el menor de 13 años y un cómplice, quien escapó y es buscado por la SSC.

