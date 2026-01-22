Más Información

Un juez de control especializado en justicia para adolescentes otorgó la ampliación del término constitucional a , el menor de 13 años aprehendido por presuntamente haber baleado a un joven de 17 años en , por lo que será hasta el próximo 27 de enero cuando se defina si es vinculado a proceso o no.

En una audiencia realizada la tarde de este jueves, la defensa del adolescente, quien está acusado del , solicitó la duplicidad del término, informaron fuentes ministeriales.

Asimismo, se impuso la medida cautelar de internamiento preventivo, por lo que Donovan continuará privado de la libertad en un Centro de Internamiento para Adolescentes.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia calificó de legal la detención del menor de 13 años.

Donovan fue detenido la noche del 20 de enero, acusado de haber disparado contra un adolescente en inmediaciones de una cancha de fútbol, en los edificios de Tlatelolco.

De acuerdo a la SSC, en el ataque el imputado iba acompañado de un cómplice, quien logró escapar y ya es buscado por las autoridades.

