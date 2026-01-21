Un menor de edad fue detenido por su probable responsabilidad en las lesiones por disparo de arma de fuego contra un joven, luego de un intento de robo de una bicicleta eléctrica que derivó en un enfrentamiento en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc. En los hechos, un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también resultó lesionado.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado martes, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron a policías de la SSC sobre una persona herida por disparos de arma de fuego en las canchas de futbol ubicadas sobre Manuel González, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma. Al arribar, los uniformados localizaron a un joven de 17 años de edad con visibles manchas hemáticas, por lo que solicitaron de inmediato los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil diagnosticaron al lesionado con tres heridas por arma de fuego en abdomen, vejiga y húmero, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los primeros reportes señalan que momentos antes se escucharon detonaciones en la vía pública, luego de que dos sujetos intentaran robar una bicicleta eléctrica. Un policía intervino y, sin mediar palabra, los presuntos responsables realizaron disparos. El uniformado priorizó la integridad de las personas que se encontraban en el lugar e inició una persecución; durante el intercambio de disparos, el policía y uno de los implicados cayeron al suelo, mientras un segundo sujeto logró huir.

En el sitio fue detenido un menor de edad, señalado como posible responsable de las lesiones, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Durante la detención, un oficial de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionado. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) lo diagnosticaron con luxación de tobillo derecho, por lo que fue trasladado a un nosocomio para su atención médica.

La bicicleta eléctrica fue localizada y asegurada, y quedó a disposición de la Coordinación Territorial correspondiente. Las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer los hechos y continúan con la búsqueda del segundo presunto implicado.

