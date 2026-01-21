En la Ciudad de México el secuestro presentó un aumento del 13% en el comparativo del año 2025 con 2024, con un total de 26 carpetas de investigación contra 23, respectivamente, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por su parte, la extorsión mostró una tendencia al alza del 260%, ya que durante 2025 se contabilizaron mil 704 investigaciones y en 2024 sumaron 473.

Mientras que el despojo subió un 4.2%, con 3 mil 798 investigaciones para el 2025 y 3 mil 643 en 2024.

El narcomenudeo presentó un crecimiento equivalente al 23%, con un total de 6 mil 30 carpetas de investigación durante el año 2025 y 4 mil 900 para 2024, de acuerdo con los datos compartidos por el SESNSP.

Mientras que delitos como el homicidio, el feminicidio y la trata de personas mostraron una disminución en el mismo comparativo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El homicidio, en todas sus variantes, presentó una disminución del 9.5%, en el comparativo del año 2025 con el 2024, con mil 505 carpetas y mil 663, respectivamente.

Mientras que el feminicidio descendió en un 38.2% en el mismo comparativo, con un registro de 42 casos en 2025 y 68 durante 2024.

Por su parte, la trata de personas mostró una tendencia a la baja de un 20.8%, con un total de 72 investigaciones para 2025, contra 91 para el 2024.

El delito de amenazas presentó un descenso equivalente al 1.5% ya que durante el año 2025 se registraron 19 mil 811 investigaciones y mientras que en 2024 se sumaron 20 mil 123, conforme a los datos asentados en el SESNSP.

En cuanto al crimen de violación, la tendencia fue de menos 16.6%, con una cifra de 2 mil 101 carpetas para el 2025 y 2 mil 521 para 2024.

En lo que respecta al robo en la Ciudad de México, en todas sus variantes, la disminución fue de 7.3% en el comparativo, con 63 mil 207 carpetas para 2025 y 68 mil 221 durante el 2024.

El fraude registró una baja del 0.79% en el comparativo del 2025 con 2024, ya que sumaron 21 mil 764 y 21 mil 939 carpetas, respectivamente.

