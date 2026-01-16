La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, resaltó que en su primer año de labores al frente de la FGJ-CDMX, se registró un aumento del 15% en las vinculaciones a proceso por delitos de alto impacto, tales como homicidio doloso, extorsión y secuestro, con un total de 5 mil 30, entre enero y diciembre del año pasado.

Al presentar su primer informe de actividades, precisó que, en el caso del delito de extorsión, de enero a diciembre de 2025, hubo un aumento en las detenciones y judicializaciones del 101%, respecto al año anterior; por el robo de casa habitación con violencia, el aumento fue de 86%; por el delito de secuestro, 43%; mientras que las judicializaciones por homicidio doloso aumentaron un 19%.

“Esto confirma algo fundamental: hay menos delitos, pero más consecuencias para quienes delinquen”, dijo, y destacó que 2025 fue el año con más órdenes de aprehensión cumplidas en la historia de la Ciudad de México.

Indicó que este año se ejecutaron 6 mil 709 órdenes de aprehensión, que representan un aumento de 17.5% respecto al 2024, lo que refleja una fiscalía que “investiga más” y que logra llevar a las personas imputadas ante la autoridad judicial.

Asimismo, destacó que, durante 2025, más del 95% de las sentencias fueron condenatorias, lo que coloca a la FGJ-CDMX como una de las fiscalías “con mejores resultados” del país.

Acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, la titular de la Fiscalía capitalina resaltó que el órgano de justicia que encabeza no es sólo una institución que investiga delitos, sino que se trata de una “de las principales columnas” que sostiene la confianza de la población en el Estado.

“Cada investigación representa personas e historias que nos obligan a actuar con profesionalismo y con humanidad, por eso, este informe no habla de intenciones ni discursos inspiracionales, habla de resultados concretos”, dijo.

“Vamos avanzando con paso firme" en investigación del doble homicidio de colaboradores

La fiscal advirtió que el homicidio de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz, ocurrido en mayo del año pasado, recordó el riesgo que enfrentan “quienes dedican su vida a servir al pueblo”.

No obstante, aseguró que se avanza “con paso firme” en la investigación de este caso, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

