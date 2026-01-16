Más Información

La mañana de este viernes, un grupo de aproximadamente 25 estudiantes de larealizó un bloqueo de vialidad sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle 5 de Mayo, en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta se lleva a cabo para exigir la expedición de , así como la validación oficial de los mismos, trámites que aseguran se encuentran pendientes desde hace tiempo.

Asimismo, los estudiantes expresaron su inconformidad con el cambio de sede académica al municipio de Texcoco, en el Estado de México, decisión que, señalaron, fue tomada sin una consulta previa a la comunidad estudiantil.

El bloqueo provocó afectaciones a la circulación vehicular en la zona, por lo que autoridades capitalinas implementaron cortes a la vialidad y rutas alternas, mientras se mantenía el diálogo con los inconformes para liberar la circulación.

