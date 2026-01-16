Cuautitlán. - “Ni una más, justicia para Cindy y Teresita”, es una consigna que fue colocada en la reja de entrada al departamento donde localizaron sin vida a Cindy y su madre Teresita, el pasado martes 13 de enero.

Junto a la figura de cartón de una mujer, pintada de morado, también les pusieron flores en un pequeño jarrón y una veladora de la Virgen de Guadalupe, a las dos mujeres que ayer fueron sepultadas en un panteón de Tultitlán.

La calle Orano Poniente de la colonia San Francisco Cascantitla del municipio de Cuautitlán, permanece bajo resguardo de la Guardia Municipal y con una cinta amarilla para impedir la entrada de vehículos.

Mientras que el departamento ubicado en el primer piso del edificio 8, permanece cerrado y con un automóvil compacto de color blanco en el estacionamiento que fue habilitado.

Del presunto agresor, Erick Antonio “N”, no se ha informado nada oficial respecto a su detención, por lo que familiares de Cindy y Teresita insisten en la exigencia de su localización para que puedan obtener justicia por el probable doble feminicidio.

