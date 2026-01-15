Cuautitlán, Mex.- Los féretros de Cindy y su madre Teresita están juntos, entre veladoras y arreglos florales con muestras de apoyo de familiares y amigos que se dieron cita para dar el último adiós en un velatorio del DIF municipal. Ambas fueron localizadas sin vida al interior de un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla, el pasado martes 13 de enero.

Las fotos de ambas mujeres fueron colocadas encima de las cajas de madera en las que descansan sus cuerpos, luego de presuntamente ser golpeadas con un martillo por Erick Antonio “N”, ex pareja sentimental de Cindy.

Fue alrededor de las 10:00 de la noche de ayer miércoles que llegaron los cuerpos al velatorio Club de Leones, ubicado a poco menos de 2 kilómetros de donde fueron halladas sin vida.

Desde entonces, los seres queridos de Cindy, quien tenía 25 años, así como de su madre Teresita, de 52 años, llegan para mostrar su solidaridad ante los acontecimientos que les causaron la muerte.

Foto: Luis Camacho

“Estamos con ustedes”, es uno de los mensajes que dan a los familiares de las dos mujeres, en tanto que la exigencia de justicia permanece, ya que hasta el momento, no hay noticias sobre el paradero del presunto agresor.

Se prevé que a las 2:00 de la tarde, los cuerpos de madre e hija serán llevados a un panteón localizado en la colonia Loma de Guanos, en el municipio de Tultitlán, donde serán sepultadas.

Rafael Tavera, hermano de Teresita y tío de Cindy, explicó a medios de comunicación que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no les ha comunicado si ya existe una carpeta de investigación abierta en contra de Erick Antonio “N”.

Tavera pidió a la población seguir compartiendo la fotografía del sujeto, ya que existen antecedentes de violencia por parte del hombre, quien golpeó a Damián, uno de los hijos de Cindy.

El cortejo fúnebre con los cuerpos de Cindy y su mamá, Teresita, partió del velatorio del Club de Leones con destino a un panteón municipal, donde serán sepultadas.

