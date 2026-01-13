Cuautitlán, Mex. - Los cuerpos sin vida de dos mujeres fueron localizados al interior de un departamento ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla. Además, se habla de un presunto rapto de una menor.

De manera preliminar se informa que se trata de una mujer de la tercera edad y su hija, a quienes golpearon presuntamente con un objeto contundente.

Los hechos ocurrieron en la calle Amado Nervo, donde ya se encuentran elementos de la policía estatal y municipal, así como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

