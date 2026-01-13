Ecatepec, Méx. - Ecatepec registró la mayor reducción en delitos de alto impacto entre los 15 municipios que integran el Mando Unificado Zona Oriente, como resultado de la estrategia federal de seguridad implementada en coordinación con los tres niveles de gobierno, informó la presidenta municipal Azucena Cisneros.

Los principales delitos presentan disminuciones anuales que van del 33 al 43 por ciento, puntualizó la alcaldesa en conferencia de prensa.

De acuerdo al reporte, el robo a casa habitación bajó 43 por ciento; el robo de vehículo, 36 por ciento; el homicidio doloso, 33 por ciento; y la extorsión, 32 por ciento.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, informó que el homicidio doloso alcanzó su nivel más bajo en la última década.

Azucena Cisneros destaca reducción de delitos en Ecatepec; atribuye resultados a estrategia federal. Foto: Especial.

En 2015 se registraron 349 casos, mientras que en 2025 la cifra fue de 129, lo que representó además una reducción del 33 por ciento respecto a 2024.

En el caso del robo de vehículo, las cifras también muestran una baja histórica. En 2018 se reportaron 11 mil 60 denuncias; en 2019, nueve mil 504; y en 2025 la cifra descendió a dos mil 439 reportes, 36 por ciento menos que el año anterior.

El delito de extorsión disminuyó 32 por ciento en comparación con 2024, mientras que el robo a casa habitación mantuvo una tendencia a la baja desde julio y cerró diciembre con una reducción histórica del 86 por ciento. En ese mes se pasó de 59 denuncias en 2024 a solo ocho en 2025.

Las autoridades municipales señalaron que estos resultados derivan de una estrategia basada en proximidad social, prevención del delito y combate a ilícitos de alto impacto, con una coordinación operativa sin precedentes entre corporaciones federales, estatales y municipales.

Durante el último año se realizaron 42 mil 350 operativos de seguridad, que derivaron en mil 962 puestas a disposición, la detención de dos mil 479 personas y el aseguramiento de 203 armas de fuego, lo que permitió inhibir la comisión de delitos violentos en el municipio.

Finalmente, mandos de la Marina indicaron que la meta federal es superar el 50 por ciento de reducción en la incidencia delictiva, por lo que se mantendrá el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y las acciones de seguridad en Ecatepec y la región oriente del Estado de México.

