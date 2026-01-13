Chalco, Méx.- Operadores de transporte público comenzaron los bloqueos que anunciaron para este martes en distintos puntos del oriente del Estado de México, en protesta por presuntos actos de extorsión, robo de unidades y abusos cometidos en operativos de tránsito y corralones concesionados.

A partir de las 10:00 se reportó el cierre parcial de la autopista México-Puebla, así como concentraciones de transportistas en los límites de la Calzada Ignacio Zaragoza.

Los transportistas exigieron un alto a las extorsiones de las grúas y corralones que operan en presunta complicidad con la policía de tránsito estatal y ministerios públicos.

Integrantes de la organización Rutas Hermanas, acusaron cobros de hasta 6 mil pesos por un solo día de resguardo en corralones.

Además de la México-Puebla y Zaragoza, se preveen afectaciones en el Circuito Mexiquense, la carretera México–Los Reyes, Avenida Bordo de Xochiaca en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, Bordo de Xochiaca con Vicente Villada, así como en Periférico y Avenida Pantitlán.

Los manifestantes exigen la intervención de las autoridades estatales y federales para frenar lo que califican como una red de abuso y extorsión contra el sector transporte.

