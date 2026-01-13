El Valle de México enfrenta este martes 13 de enero de 2026 un mega bloqueo de transportistas que impactará de forma directa la movilidad del oriente del Estado de México hacia la Ciudad de México, debido a cierres viales anunciados por operadores de transporte público de la organización Rutas Hermanas.

De acuerdo con el aviso de los transportistas, los cierres iniciarán a partir de las 9:00 horas en distintos puntos estratégicos, por lo que se prevén afectaciones severas a la circulación, principalmente para quienes se trasladan desde municipios como Chalco, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán hacia la capital del país.

Puntos afectados por el mega bloqueo

Los bloqueos se concentrarán en las siguientes vialidades:

Autopista Chalco–Cuautla

Autopista México–Puebla

Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl

Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Martha Acatitla

Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Bordo de Xochiaca y Vicente Villada, en el acceso al Circuito Exterior Mexiquense

Estas vialidades son consideradas de alta afluencia en horas pico, por lo que los bloqueos podrían generar congestionamientos prolongados, retrasos en el transporte público y complicaciones para el acceso a la CDMX.

Alternativas viales recomendadas

Ante los cierres anunciados, se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público:

Utilizar vías secundarias locales en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Optar por Avenida Texcoco , Avenida Pantitlán o Periférico Oriente , según el punto de origen.

, o , según el punto de origen. Considerar el uso del transporte colectivo como Metro o Metrobús desde estaciones cercanas al oriente de la ciudad.

como Metro o Metrobús desde estaciones cercanas al oriente de la ciudad. Anticipar tiempos de traslado y mantenerse atentos a reportes de tránsito en tiempo real.

¿Por qué se manifiestan los transportistas?

Operadores de transporte público agremiados a Rutas Hermanas anunciaron estos bloqueos como medida de protesta por presuntas irregularidades en la operación de grúas y retenes en el Estado de México.

Los transportistas denunciaron supuestos robos de vehículos dentro de corralones concesionados, así como la sustracción de autopartes. Además, acusaron que algunas grúas actuarían en presunta complicidad con policías estatales y ministerios públicos, con el objetivo de extorsionarlos mediante revisiones y el arrastre de unidades a depósitos vehiculares.

