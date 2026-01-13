Más Información
Detienen en CDMX a seis integrantes del “Tren de Aragua”; los ligan con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas
"La ayuda está en camino", dice Trump a manifestantes en Irán; cancela diálogo con autoridades de ese país
El Valle de México enfrenta este martes 13 de enero de 2026 un mega bloqueo de transportistas que impactará de forma directa la movilidad del oriente del Estado de México hacia la Ciudad de México, debido a cierres viales anunciados por operadores de transporte público de la organización Rutas Hermanas.
De acuerdo con el aviso de los transportistas, los cierres iniciarán a partir de las 9:00 horas en distintos puntos estratégicos, por lo que se prevén afectaciones severas a la circulación, principalmente para quienes se trasladan desde municipios como Chalco, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán hacia la capital del país.
Lee también Detienen en CDMX a seis integrantes del “Tren de Aragua”; los ligan con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas
Puntos afectados por el mega bloqueo
Los bloqueos se concentrarán en las siguientes vialidades:
- Autopista Chalco–Cuautla
- Autopista México–Puebla
- Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl
- Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Martha Acatitla
- Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán
- Bordo de Xochiaca y Vicente Villada, en el acceso al Circuito Exterior Mexiquense
Estas vialidades son consideradas de alta afluencia en horas pico, por lo que los bloqueos podrían generar congestionamientos prolongados, retrasos en el transporte público y complicaciones para el acceso a la CDMX.
Lee también Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”
Alternativas viales recomendadas
Ante los cierres anunciados, se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público:
- Utilizar vías secundarias locales en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
- Optar por Avenida Texcoco, Avenida Pantitlán o Periférico Oriente, según el punto de origen.
- Considerar el uso del transporte colectivo como Metro o Metrobús desde estaciones cercanas al oriente de la ciudad.
- Anticipar tiempos de traslado y mantenerse atentos a reportes de tránsito en tiempo real.
¿Por qué se manifiestan los transportistas?
Operadores de transporte público agremiados a Rutas Hermanas anunciaron estos bloqueos como medida de protesta por presuntas irregularidades en la operación de grúas y retenes en el Estado de México.
Los transportistas denunciaron supuestos robos de vehículos dentro de corralones concesionados, así como la sustracción de autopartes. Además, acusaron que algunas grúas actuarían en presunta complicidad con policías estatales y ministerios públicos, con el objetivo de extorsionarlos mediante revisiones y el arrastre de unidades a depósitos vehiculares.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]