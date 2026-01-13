Seis integrantes de la organización criminal conocida como “Tren de Aragua” fueron detenidos en la Ciudad de México, informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

Autoridades relacionan a los detenidos con los delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

En un mensaje en redes sociales, García Harfuch detalló que entre los detenidos se encuentra Lesli Valeri “N”, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

También fue detenido Bryan “N”, operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Lee también Nueve entidades concentran 64% de detenciones

García Harfuch señaló que las detenciones se lograron gracias a los trabajos de inteligencia, y participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, FGR, SSCP y SSC-CDMX.

En la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1 @SSPCMexico, @SSC_CDMX @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron a seis integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua”, relacionadas con extorsión, trata de personas… pic.twitter.com/ogQS9WXe6z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 13, 2026