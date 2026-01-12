Operadores de transporte público agremiados a “Rutas Hermanas” anunciaron bloqueos para este martes 13 de enero, en protesta por presuntas irregularidades en la operación de grúas y retenes.

Las movilizaciones se tienen programadas a las 09:00 de la mañana en la carretera Chalco-Cuautla; México-Puebla; Circuito Mexiquense; la carretera México-Los Reyes, así como en la entrada a Calzada Ignacio Zaragoza frente al paradero Santa Martha.

Además, en la Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, Avenida Bordo de Xochiaca con Avenida Vicente Villada a la altura de la entrada al Circuito Mexiquense, y Periférico con Avenida Pantitlán.

Miembros de Rutas Hermanas declararon que se han presentado casos de robo de vehículos en corralones concesionados.

Los conductores también acusan que las grúas, en presunta complicidad con la policía estatal y los ministerios públicos, buscan extorsionarlos mediante verificaciones de operación y el arrastre de unidades al corralón.

Señalaron además que han sido víctimas de robos recientes de vehículos dentro de los depósitos y sustracciones de autopartes.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una postura oficial sobre los bloqueos programados.