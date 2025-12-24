El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) anunció bloqueos en los accesos principales al estado para el próximo lunes, así como un emplazamiento a huelga programado para el 19 de enero de 2026, ante la falta de pago del aguinaldo.

La secretaria general, Victoria Morelos Domínguez, informó que el martes se ingresó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el documento de emplazamiento a huelga por violación al Contrato Colectivo de Trabajo.

En conferencia de prensa, detalló que son mil 603 trabajadores, entre activos y jubilados, quienes debieron recibir 90 días de aguinaldo el pasado 20 de diciembre, conforme a la Ley Federal del Trabajo. Señaló que desde hace aproximadamente 10 años, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recurre al gobierno federal para solicitar recursos extraordinarios que permitan cumplir con el pago de aguinaldo y otras prestaciones.

El sindicato universitario hizo un llamado al gobierno federal para liberar los recursos económicos, al señalar que el gremio se ha sumado al proyecto de austeridad con el objetivo de enfrentar los problemas financieros que arrastran desde 2015.

Asimismo, solicitó al gobierno estatal otorgar a la UAEM un préstamo de 270 millones de pesos para cubrir las prestaciones de fin de año, mientras se concreta la liberación del recurso federal, compromiso que —aseguran— fue asumido recientemente por la gobernadora desde la Máxima Casa de Estudios.

Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre, la gobernadora Margarita González Saravia anunció la autorización de 270 millones de pesos por parte del Gobierno de México, recursos que darían un “respiro financiero” a la universidad; sin embargo, de acuerdo con los trabajadores, dicho recurso aún no ha sido dispersado.

