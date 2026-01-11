Tultepec, Méx.— Los transportistas de unidades de carga que no respeten el reglamento de horario de circulación que implementa el gobierno municipal pueden ser acreedores a una sanción de mil 200 pesos y la unidad debe ser llevada a la Oficialía Calificadora, informó el presidente municipal, Sergio Luna Cortés.

En diciembre de 2025, el gobierno de Tultepec implementó un reglamento para que el transporte de carga circule por las noches en las vialidades.

Sin embargo, quienes no cumplan, serán remitidos al juez calificador, donde les impondrán una falta administrativa. De no cumplirla, les será retenida la placa de circulación.

El chofer de la unidad de carga, si se detecta que está en óptimas condiciones para manejar, conduce el vehículo a la Oficialía Calificadora para evitar el arrastre y pago en grúas.

“Somos muy generosos con ellos, obviamente son detenidos. Aquí el negocio de este tipo de acciones con el transporte pesado es el arrastre de los vehículos al corralón”, dijo el edil.

Reiteró que no hay prohibición para que circulen por el municipio; sin embargo, puntualizó que el horario para ello es durante las noches a excepción de las unidades de doble semirremolque.