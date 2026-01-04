Más Información

En 2026, los tendrán los siguientes costos:

Por el alta vehicular se cobrarán 972 pesos, y por el refrendo 760 pesos.

A su vez, por el trámite de alta conmemorativa se cobrarán mil 500 pesos. Este trámite es opcional para obtener placas conmemorativas del Mundial 2026.

Por reposición o refrendo de tarjeta de circulación se deberán pagar 433 pesos; y por el trámite de baja se cobrarán 590 pesos.

A su vez, por la expedición o reposición de permiso para conducir vehículos particulares, con vigencia única se pagará 587 pesos.

Por la licencia Tipo ‘A’, para conducir vehículos particulares, se pagarán mil 142 pesos, y la valdrá mil 500 pesos. Asimismo, la licencia Tipo ‘A1’, para conducir motocicletas tendrá un costo de 572 pesos y la Tipo ‘A2’, para conducir vehículos particulares y motocicletas costará mil 142 pesos.

La licencia tarjetón tipo ‘B’, para conducir taxis, costará, por dos años, mil 418 pesos, y por tres años dos mil 133 pesos.

Por licencia tarjetón tipo ‘C’ para conducir vehículos de transporte de pasajeros se pagará, por dos años, dos mil 54 pesos, y por tres años, tres mil 86 pesos.

Estarán exentos del cobro de tenencia los propietarios de automóviles que tengan un costo inferior a los 630 mil pesos, IVA incluido.

¿Cuál será el costo de verificación vehicular?

Se mantienen sin cambios el costo del servicio de , que es de 738 pesos (5.625 UMA más IVA), aplicable a todo tipo de constancia, incluido el incentivo ’00’.

Adicionalmente, el monto de la multa por verificación vehicular extemporánea, por circular sin verificación vigente o por emitir humo ostensiblemente contaminante, permanece en dos mil 263 pesos, equivalente a 20 UMAs. Estos montos se mantendrán vigentes conforme al valor de la UMA del ejercicio fiscal 2025, hasta que se publique su actualización para 2026 por parte del Inegi.

