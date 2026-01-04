En 2026, los trámites vehiculares tendrán los siguientes costos:

Por el alta vehicular se cobrarán 972 pesos, y por el refrendo 760 pesos.

A su vez, por el trámite de alta conmemorativa se cobrarán mil 500 pesos. Este trámite es opcional para obtener placas conmemorativas del Mundial 2026.

Por reposición o refrendo de tarjeta de circulación se deberán pagar 433 pesos; y por el trámite de baja se cobrarán 590 pesos.

A su vez, por la expedición o reposición de permiso para conducir vehículos particulares, con vigencia única se pagará 587 pesos.

Por la licencia Tipo ‘A’, para conducir vehículos particulares, se pagarán mil 142 pesos, y la licencia permanente valdrá mil 500 pesos. Asimismo, la licencia Tipo ‘A1’, para conducir motocicletas tendrá un costo de 572 pesos y la Tipo ‘A2’, para conducir vehículos particulares y motocicletas costará mil 142 pesos.

La licencia tarjetón tipo ‘B’, para conducir taxis, costará, por dos años, mil 418 pesos, y por tres años dos mil 133 pesos.

Por licencia tarjetón tipo ‘C’ para conducir vehículos de transporte de pasajeros se pagará, por dos años, dos mil 54 pesos, y por tres años, tres mil 86 pesos.

Estarán exentos del cobro de tenencia los propietarios de automóviles que tengan un costo inferior a los 630 mil pesos, IVA incluido.

¿Cuál será el costo de verificación vehicular?

Se mantienen sin cambios el costo del servicio de verificación vehicular, que es de 738 pesos (5.625 UMA más IVA), aplicable a todo tipo de constancia, incluido el incentivo ’00’.

Adicionalmente, el monto de la multa por verificación vehicular extemporánea, por circular sin verificación vigente o por emitir humo ostensiblemente contaminante, permanece en dos mil 263 pesos, equivalente a 20 UMAs. Estos montos se mantendrán vigentes conforme al valor de la UMA del ejercicio fiscal 2025, hasta que se publique su actualización para 2026 por parte del Inegi.

