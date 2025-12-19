El Gobierno de la Ciudad de México oficializó la expedición de la licencia de conducir permanente por un año más, por lo que ciudadanos podrán tramitarla durante el 2026.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la jefatura de gobierno, publicó el decreto que permitirá que ciudadanos puedan tramitar la licencia de conducir permanente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Recordó que desde el 16 de noviembre de 2024, la licencia de conducir permanente comenzó a emitirse en la Ciudad de México también para los habitantes de la capital como del Estado de México.

Señaló que durante el período del 16 de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, se han emitido a favor de la ciudadanía más de un millón doscientos mil licencias para conducir tipo A con vigencia permanente, recaudando más de 2 mil 341 millones 716 millones de pesos, “lo que se traduce en una alta aceptación por parte de la ciudadanía y sustentando así las bases de una política pública robusta en materia de movilidad y seguridad vial”.

Remarcó que con las contribuciones recaudadas por la emisión de la licencia para conducir tipo A con vigencia permanente se podrán financiar acciones estratégicas cuyo objeto es la movilidad no motorizada, la seguridad vial y el transporte público; dentro de las que destaca la implementación del Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) en concordancia con el Plan General de Desarrollo (PGD).

