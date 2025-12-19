En un operativo de recuperación de espacios públicos encabezado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fueron liberados 3.1 kilómetros de vía pública y se remitieron a ocho personas por apartar espacios en la demarcación.

El despliegue se realizó en la colonia Doctores, donde fueron retiradas carpas, bancas, mostrencos y artículos de establecimientos que ocupaban espacio público, informó la alcaldía.

Rojo de la Vega resaltó que el objetivo de los operativos de recuperación de vía pública es contar con colonias ordenadas, limpias y seguras, en atención a las peticiones de los habitantes de la alcaldía.

“Estamos remitiendo a 'franeleros', reordenando la banqueta para que pueda caminar la gente, quitando los abusos, vale la pena decir que ya habíamos apercibido", dijo la mandataria local durante el recorrido de ordenamiento.

La alcaldía informó que la edil ha dirigido personalmente acciones en las 33 colonias de Cuauhtémoc para vigilar que se cumplan las normativas.

Estos dispositivos son parte de la estrategia permanente para garantizar el libre tránsito y devolver banquetas, calles y áreas comunes a la ciudadanía en la alcaldía, se aseguró.

