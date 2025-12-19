Más Información
Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma
SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes
"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal
Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura
Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales
En un operativo de recuperación de espacios públicos encabezado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fueron liberados 3.1 kilómetros de vía pública y se remitieron a ocho personas por apartar espacios en la demarcación.
El despliegue se realizó en la colonia Doctores, donde fueron retiradas carpas, bancas, mostrencos y artículos de establecimientos que ocupaban espacio público, informó la alcaldía.
Lee también En Xalatlaco, se enfrentan policías y presuntos talamontes
Rojo de la Vega resaltó que el objetivo de los operativos de recuperación de vía pública es contar con colonias ordenadas, limpias y seguras, en atención a las peticiones de los habitantes de la alcaldía.
“Estamos remitiendo a 'franeleros', reordenando la banqueta para que pueda caminar la gente, quitando los abusos, vale la pena decir que ya habíamos apercibido", dijo la mandataria local durante el recorrido de ordenamiento.
Lee también Se desata balacera en operativo antiextorsión
La alcaldía informó que la edil ha dirigido personalmente acciones en las 33 colonias de Cuauhtémoc para vigilar que se cumplan las normativas.
Estos dispositivos son parte de la estrategia permanente para garantizar el libre tránsito y devolver banquetas, calles y áreas comunes a la ciudadanía en la alcaldía, se aseguró.
Capturan en la GAM a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de casas; les decomisan 260 bolsas de marihuana y dos celulares
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]