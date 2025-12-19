Xalatlaco, Méx.— Un enfrentamiento entre presuntos talamontes y elementos de diversas corporaciones en la localidad de Tejocotes, en Xalatlaco, dejó dos civiles muertos y siete policías municipales lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró luego de que seis elementos de la Guardia Nacional se encontraban realizando un recorrido por esta comunidad como parte de los operativos en contra de la tala ilegal, cuando fueron agredidos por al menos 30 presuntos talamontes quienes aparentemente portaban armas largas y cortas.

De inmediato los uniformados pidieron apoyo, por lo que se movilizaron hacia el lugar 25 policías municipales; sin embargo, a su llegada fueron recibidos con disparos de armas de fuego, lo que provocó que siete de ellos resultaran heridos.

La agresión escaló al grado de que los uniformados fueron despojados por 80 pobladores y presuntos taladores de dos armas largas y dos cortas. Además, una patrulla con número 055 fue retenida por los habitantes y vandalizada, mientras que dos unidades más resultaron con daños en ambos medallones, carrocería, y en la parte trasera de la salpicadera derecha.

Reportes extraoficiales indican que tras el enfrentamiento uno de los presuntos talamontes murió en el lugar y tres civiles resultaron lesionados.

Una vez que logró contener la agresión, dos de los policías municipales fueron trasladados a un hospital de la zona donde se reportan fuera de peligro, cuatro elementos registraron solo golpes y uno más resultó con una herida cortante.

Los uniformados que resultaron lesionados fueron identificados y responden al nombre de: Mario Arturo, con impacto de arma de fuego; César, con impacto de arma de fuego en el muslo derecho; Mauricio, con golpes; J. Isabel, con golpes; Vicente con golpes; Diego ,con herida cortante, y Luis, con golpes.

La zona fue resguardada por 15 elementos de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, 10 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), seis de Seguridad Pública municipal de Ocuilan y seis de Seguridad Pública municipal de Capulhuac quienes también arribaron para la recuperación de la unidad retenida.