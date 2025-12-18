Más Información
Umán. - Un hombre perdió la vida luego de ser arrollado por el Tren Maya en el tramo ferroviario Chocholá–Umán, a unos cinco kilómetros de la estación de Umán.
El mortal accidente generó la movilización de autoridades federales para realizar las diligencias, entre ellos la Guardia Nacional.
Los primeros reportes indican que el hecho ocurrió anoche, alrededor de las 21 horas, cuando se alertó sobre una persona sin vida junto a la vía, a la altura del libramiento hacia Xtepén.
El accidente se registró cuando el tren, que cubría la corrida Campeche–Cancún, circulaba por el tramo mencionado e impactó a un hombre, quien perdió la vida.
Hay que señalar que al lugar de la tragedia acudieron elementos de la Guardia Nacional, los cuales acordonaron la zona y asumieron el control del sitio, por tratarse de infraestructura ferroviaria federal.
Hasta el momento el Tren Maya no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Las causas del accidente continúan sin esclarecer.
