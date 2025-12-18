Huehuetoca, Mex.— La única estación del Tren México-Querétaro que estará en el Estado de México se ubicará en la comunidad de Santa María Huehuetoca, donde los pobladores señalan que es una buena noticia para poder tener movilidad, ante la falta de construcción del Tren Suburbano que se anunció hace más de 15 años.

La Secretaría de la Defensa Nacional ya construyó una base en dicha comunidad, en una zona conocida como “la fábrica verde”, donde con anterioridad los vecinos veían entrar y salir decenas de camiones con huachicol y que fue asegurada por las autoridades; a unos 300 metros de distancia, preparan el terreno para construir la estación Huehuetoca.

Para habitantes de Santa María, fraccionamiento Citara, El Dorado y Portal del Sol, la próxima estación del proyecto ferroviario les permitirá tener no solo conexión no solo a Querétaro sino que planean usarla más para llegar a la Ciudad de México, pues el traslado a la capital del país llega a ser de hasta tres horas o más, según el tráfico que exista en la carretera Apaxco-Huehuetoca y en la México-Querétaro.

“Cuando compramos nos dijeron que ya para el siguiente año estaría listo el Tren Suburbano, literalmente ya pasaron más de 15 años y eso no ocurre y mientras nos tenemos que chutar tres horas mínimo para llegar al D.F.”, expresó Víctor Quiroga, vecino de Santa María Huehuetoca.

Quiroga agregó que la mayoría de la población se traslada a la Ciudad de México con costos caros de transporte público, por lo que esperan que los boletos de acceso al Tren México-Querétaro sean accesibles para los futuros usuarios.

“El proyecto lo vemos bien, nos hace falta una manera rápida de llegar a la ciudad. Lo más seguro es que lo usemos para ir para allá y tal vez para visitar Querétaro. Lo que es una realidad es la necesidad, que lo tengan en el tiempo que lo prometieron”, comentó Areli Rios, vecina de Citara.

Areli explicó que cuando llegó a vivir ahí con su familia, hace 10 años, la agente de ventas les informó del proyecto del Tren Suburbano y lo vieron como gancho para comprar la casa en la que viven.

El campamento F3 de la Sedena fue construido para atender el tramo del km 38+400 al 57+600, cruzando la vía del tren, donde hay casas con más de 30 años y cuyos habitantes cruzan caminando por encima de la vía para llegar a la carretera Apaxco-Huehuetoca.

“Tenemos un puente peatonal que casi nadie usa más que cuando pasa el tren de carga y se llega a quedar estacionado. Lo malo es que ya está viejo, entonces para quienes ya estamos grandes no nos va a servir. Lo que queremos es solicitar que lo cambien a que sea de rampas”, comentó Cristina Bárcenas, vecina de Santa María.