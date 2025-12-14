Más Información

Chile elige a José Antonio Kast como presidente; vence con amplio margen a Jeannette Jara

Toluca vs Tigres: EN VIVO - Final de vuelta del Torneo Apertura 2025

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Con coronas y disfraces, Tabasco recibe a Fátima Bosch; lluvia no frena desfile de Miss Universo 2025

Sobreviviente de la masacre de Hamas resulta herido en Bondi Beach; "Nunca pensé ver esto en Australia"

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Cuautitlán, Méx.- Ferrocarriles Suburbanos reconoció que el servicio del continuará presentando variaciones en sus frecuencias durante las horas pico, derivado de las afectaciones ocasionadas por los trabajos de ampliación del ramal que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ().

La empresa indicó que estas modificaciones impactan principalmente los tiempos de espera en los periodos de mayor demanda, por lo que pidió a los usuarios tomar previsiones al momento de planear sus traslados, y lamentó los inconvenientes ocasionados.

Respecto a las variaciones de tiempo que tendrán, se informó a que dependerá de cada uno de los trabajos que se estén realizando.

Para mayor información hicieron un llamado a los usuarios a consultar los intervalos y la hora del servicio en la página oficial https://www.fsuburbanos.com/prepara-tu-viaje.

En ésta se indica los tiempos promedio que se tarda cada tren en llegar oscila entre los seis minutos hasta los 15 minutos en horario pico.

De acuerdo con el último reporte oficial de autoridades federales, el ramal del Tren Suburbano hacia el AIFA no abrirá a finales de diciembre, como se había previsto, debido a que aún se realizarán y operativas para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema.

