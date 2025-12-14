Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impidieron que una mujer atentara contra su vida desde lo alto de un edificio ubicado en la colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

Cuando la mujer, de 39 años de edad, quien fue diagnosticada con crisis neuroconversiva y estado etílico, intentaba arrojarse al vacío, los policías entablaron una conversación de confianza con la ciudadana.

En un comunicado, la SSC señaló que, debido a que actuaba de manera alterada, en una rápida maniobra, una mujer policía la sujetó de la mano, mientras que otros oficiales subieron a una estructura metálica y también la contuvieron, para posteriormente, con ayuda de los vecinos, llevarla a un sitio seguro.

Elementos de seguridad resguardaron a la mujer (14/12/2025). Foto: Especial

Agregó que no requirió traslado hospitalario, por lo que un joven de 23 años de edad, que se identificó como su hijo, señaló que se haría cargo de ella y de su tratamiento médico.

La dependencia relató que los hechos ocurrieron cuando los policías en campo fueron alertados, vía frecuencia de radio, de una mujer que intentaba arrojarse desde la azotea de un edificio ubicado en la avenida Extremadura, por lo que se dirigieron la sitio.

Mencionó que al arribar, los lugareños permitieron el ingreso de los efectivos policiales y los dirigieron a la terraza del inmueble donde observaron a una mujer que se encontraba en la orilla de la azotea desde donde, al parecer, pretendía arrojarse, motivo por el cual activaron los protocolos de actuación policial.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

