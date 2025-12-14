Toluca, Estado de México.- Un juez determinó la responsabilidad penal de María Elena Martínez Robles, ex Presidenta Municipal de Amanalco, en el delito de homicidio calificado en agravio de las víctimas de iniciales G.J.R. y M.A.L.C., registrado el 25 de enero de 2023, quienes fueron privados de la vida por sus órdenes.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la investigación realizada logró precisar que las víctimas, en el ejercicio de su función pública, por instrucciones de su superior jerárquica, la entonces presidenta municipal, fueron enviados a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de la cual nunca regresaron con vida.

A través de actos de investigación, el Agente del Ministerio Público estableció que María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al Síndico municipal con el fin de poder seguir controlando las decisiones al interior de la administración municipal.

Lee también Detienen a hombre con hidrocarburo de dudosa procedencia; aseguran 14 garrafas en Edomex

María Elena fue la presidenta municipal de Amanalco tras su victoria en las elecciones de 2021, representando al partido Movimiento Ciudadano. Foto: Redes sociales

La ahora sentenciada fue detenida como resultado de las acciones operativas y de investigación realizadas por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de la Operación “Enjambre” con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Hasta el momento, las acciones de la Operación “Enjambre” realizadas de manera conjunta por el Gobierno de México a través de la SSPC, DEFENSA, MARINA, GN, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como el Gobierno del Estado de México a través de la SSEM, han permitido obtener sentencia condenatoria en contra de 10 de los 16 objetivos detenidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv