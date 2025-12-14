En la Ciudad de México, la venta de predios en suelo de conservación sigue siendo un problema latente, que incluye desde grupos de redes criminales, que ahora ofertan lotes en redes sociales, hasta los propios ejidatarios, según información de autoridades capitalinas.

Según investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), tras la detención de sujetos que han vendido estos lotes, pueden lograr ganancias que van desde los 100 mil pesos por un predio de 200 metros cuadrados hasta dos millones de pesos.

En entrevista con El UNIVERSAL, la secretaria del Medio Ambiente local (Sedema), Julia Álvarez Icaza, explicó que “principalmente son redes, son grupos de defraudadores, gente muy especializada que se dedica a engañar a la gente y que su modus operandi, su modo de vida es hacerse rica a costa de la defraudación de la población”.

Señaló que si bien la dinámica de los asentamientos irregulares es multifactorial, la mayoría de quienes compran lotes en el suelo verde son víctimas de estafas.

“Es gente que es engañada, gente que ve un anuncio en Facebook que se vende un terrenito en Topilejo o ve un cartel en la carretera de ‘aquí se venden lotes’, o ‘venga, pregunte por lotes de 10 mil metros’, o por WhatsApp, grupos de Facebook, por distintos tipos”, narró.

EL UNIVERSAL realizó una búsqueda en redes sociales y localizó ofertas, por ejemplo, de 500 pesos por metro cuadrado en un paraje llamado el Oyameyo, en San Miguel Topilejo, pero advierten de la posibilidad de que esté en una zona protegida.

“El terreno se encuentra en una zona con posible carácter de reserva ecológica, lo cual implica que los desarrollos deberán adaptarse a las normativas vigentes [proyectos con criterios ecológicos, baja densidad y construcciones sustentables, como ocurre en la zona residencial de Tlalpuente]”, dice la publicación en Facebook.

Sin embargo, no todos los que han vendido lotes de suelo de conservación son integrantes de grupos delictivos, también están los ejidatarios que comercializan estas tierras, afirmó la secretaria del Medio Ambiente.

“Ellos son propietarios originarios de la tierra, pero venden un pedazo de terreno que tienen. Entonces, aprovecho para hacer este comentario, porque no todo son redes delincuenciales, también hay ejidatarios y comuneros que algunas veces por desconocimiento, otras veces con conocimiento, pero quieren hacerse de un dinero extra y deciden vender el terreno de manera irregular”, dijo.

No obstante, desde la Secretaría del Medio Ambiente buscan que en los fraudes por este delito los responsables y las víctimas lleguen a un acuerdo reparatorio en el que devuelvan el dinero por la venta de lotes verdes.

Julia Álvarez Icaza comentó que en un caso en Xochimilco dos mujeres que fueron encontradas culpables por este delito, devolvieron el dinero a las víctimas a través de un acuerdo.

“Queremos llegar a más acuerdos reparatorios, donde las víctimas les devuelvan su patrimonio, lo que invirtieron económicamente y los victimarios reconozcan el delito y puedan llegar a este acuerdo reparatorio”, enfatizó.

En La Pedrera al menos cinco casas fueron derrumbadas y están relacionadas con ventas irregulares. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Ganancias

Los grupos criminales dedicados a la venta de suelo de conservación han ofrecido lotes hasta por 700 mil pesos, señaló la titular de la Sedema en conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 3 de julio.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del 13 de noviembre, gracias a la detención de presuntos vendedores de suelo de conservación, las ganancias que los defraudadores han llegado a obtener van desde un pago inicial de 100 mil pesos por un predio de 200 metros cuadrados a los 500 mil pesos por un terreno.

Uno de los presuntos vendedores, Juan N, alias El Pitufo, obtuvo ganancias por 2 millones de pesos mediante comercializaciones de suelo de conservación.

“Según las investigaciones, Juan “N” habría ofrecido en venta más de 7 mil metros cuadrados ubicados en zona de conservación ecológica, a través de tres oficinas ubicadas en Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán.

“Las personas denunciantes señalaron haber entregado en conjunto una suma superior a 2 millones de pesos por la supuesta adquisición de los predios”, precisó la fiscalía capitalina.

El pasado 30 de agosto, elementos de la fiscalía capturaron a El Pitufo, acusado de fraude por la venta de terrenos en el paraje La Pedrera, en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con las investigaciones, El Pitufo operaba a través de tres oficinas ubicadas en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco y ofreció en venta más de 7 mil metros cuadrados de área de conservación, aseguró la fiscalía.

En un recorrido realizado por el paraje La Pedrera, se encontraron al menos cinco casas derrumbadas, pero los propietarios no fueron localizados.

Una persona en el sitio relató que las casas que fueron demolidas tenían alrededor de un año de haber sido construidas. “Ese terreno está en pleito entre una familia, unos hermanos, no sabría decir con seguridad”, mencionó.

En el sitio hay otras viviendas que fueron respetadas, en estas y las demolidas hay unos metros de diferencia.

“Nosotros ya no podemos construir más, ni para los lados ni para arriba, lo que estamos viendo es cerrar la propiedad con alambre de púas”, agregó la persona, quien dijo que llevan viviendo en la zona unos 30 años.

En la zona de suelo de conservación de Tlalpan conviven rastros de viviendas que fueron derrumbadas y otras que se mantienen en pie. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL