Vecinos de Santa Úrsula convocan a una posada contra la Copa del Mundo; denuncian que “es el Mundial del despojo”

Bajo el puente vehícular del Estadio Azteca, el polvo de las obras —por las remodelaciones al recinto— acompañó a los vecinos de Santa Úrsula Coapa en una posada contra la Copa del Mundo de 2026. En la protesta denunciaron el acaparamiento de agua en las colonias aledañas al recinto con un fuerte mensaje: “Para nosotros es el Mundial del despojo”.

Natalia Lara, quien es vocera de la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones en Tlalpan y Coyoacán, recordó que “la primera intervención que se hizo aquí decía 'No puede haber juego limpio en tierra despojada'. En estos años lo vivimos de forma paulatina, donde hemos estado luchando. Ahora lo estamos viviendo de forma más directa porque están desplazando a las personas”.

Los vecinos denunciaron que el desabasto de agua se debe a que la concesión de un pozo cercano al Coloso de Santa Úrsula, por lo que le exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum la expropiación del mismo. Una demanda que crece a menos de un año para que suene el silbatazo inicial en el Mundial de 2026.

“Por ahora, no hemos recibido ninguna respuesta por parte del tema de expropiación. [...] La única que puede llevarla es la presidenta”, enfatizó Lara en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Durante la posada, las intervenciones comunitarias se convirtieron en una resistencia contra la Copa del Mundo. Mientras el ruido del tráfico de Tlalpan sonaba a lo lejos, los vecinos colocaron carteles con consignas que denunciaban el acaparamiento de agua al que sobreviven: desde “Juega contra el despojo” hasta “Agua para las casas, no para el Mundial”.

Vecinos de Santa Úrsula convocan a una posada contra la Copa del Mundo - Foto: Maritza Villagómez

“Lo más difícil ha sido la constancia. La verdad es que ahorita nos está costando trabajo organizarnos porque las fiestas decembrinas son parte identitaria de muchos pueblos originarios. [...] Esto es parte de la emancipación de los pueblos en contra del despojo”, concluyó Lara.

Pese a que la Copa del Mundo se inaugurará el 11 de junio del 2026 con un encuentro entre México y Sudáfrica, las puertas del Estadio Azteca se reabrirán tres meses antes: el 28 de marzo con un partido amistoso ante Portugal, donde se espera que el histórico futbolista, Cristiano Ronaldo, juegue por primera vez en territorio nacional. Un duelo que se dará en medio de un contexto donde la molestia crece entre los vecinos aledaños al Coloso de Santa Úrsula.