Camino despejado para la Selección Mexicana; la fortuna le sonríe a México, rumbo a la Fase de Grupos del Mundial de 2026

Washington.— Tal como sucedió en el Mundial 2010, México y Sudáfrica inaugurarán la edición 2026. Sólo que esta vez será en el Estadio Ciudad de México.

El 11 de junio, el Tricolor se medirá a los Bafana Bafana para abrir el telón de su tercer Mundial en casa y comenzar el sueño de trascender.

El camino está trazado, pero a la Selección Nacional aún le falta conocer a uno de los tres rivales con los que compartirá grupo. Además de los africanos, Corea del Sur está. El tercero es europeo y será el ganador del clasificatorio que disputarán Irlanda, Macedonia del Norte, Dinamarca y Chequia.

“Disfrutamos mucho el sorteo, FIFA lo hizo bastante bien. Las sensaciones... Pudo ser un poco mejor, pero también pudo ser mucho peor. Estamos tranquilos y lo único es no saber el rival europeo, que sigue causando incertidumbre, pero eso ya nos permite poder terminar de cerrar la preparación con los partidos que nos faltan entre mayo y junio”, declaró Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales.

El momento tricolor está lleno de dudas; sin embargo, el equipo de Javier Aguirre apunta a finalizar líder y avanzar sin contratiempos.

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, advierte que relajarse está prohibido en la Selección y asegura que sería un grave error confiarse por el grupo que se formó para la Copa del Mundo 2026.