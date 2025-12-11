La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se contempla la posibilidad de crear una Utopía en donde se ubicaba el CETRAM Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco, luego de que vecinos de la zona se lo propusieron durante una audiencia ciudadana.

“Me fue a ver gente de aquí, un martes ciudadano y me propusieron -a ver ustedes si están de acuerdo o no- que donde estaba el Centram de Santa Anita hagamos una Utopía (...) ya le encargo al secretario de Obras (Raúl Basulto) para que empiece a ver la Utopía de Santa Anita”, dijo.

Brugada Molina recordó que en Iztacalco está en construcción la Utopía de las infancias, en donde habrá foro al aire libre, Casa de Salud, además de espacios especiales para niñas y niños.

Uno de los atractivos de esta Utopía es la construcción de cuatro “islas” con distintas temáticas, así como una pista de Go karts, y canchas de distintos deportes.

En el Casa por Casa que encabezó este jueves en el pueblo de Santa Anita, la mandataria afirmó que el próximo año arrancarán con la remodelación de las escuelas públicas de la zona, se pondrá en marcha el programa Yollotl Anáhuac y se iluminarán todas las calles.

