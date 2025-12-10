Como parte de las actividades por la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un partido de futbol entre las selecciones de talla baja de Estados Unidos y México, el cual se llevará a cabo en abril del próximo año.

“Muy pronto vamos a tener ese partido internacional entre selecciones nacionales de talla baja de aquí, de México y de Estados Unidos. Eso va a ser más o menos en abril del próximo año, así que estamos preparados”, indicó.

Habrá partido de futbol entre selecciones de talla baja de EU y México, anuncia Brugada. Foto: Especial.

Además, adelantó que se realizará un torneo nacional de futbol para personas ciegas, con lo que se busca reforzar el objetivo de que la CDMX será una sede mundialista sin discriminación, racismo ni clasismo.

“Vamos a llevar a cabo un torneo nacional de futbol para ciegos, en el que van a participar (personas) de todas partes del país, lo vamos a hacer aquí en la ciudad y también con los seleccionados estatales que existen en las distintas entidades federativas”, señaló.

En el Deportivo Hacienda, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la mandataria participó en una reta -en la que incluyó a su perrita Iztli-, explicó que está en construcción una cancha que cumplirá con los estándares internacionales para futbol adaptado para ciegos, al igual que una cancha oficial para personas de talla baja.

“Se está construyendo una cancha de futbol con todos los estándares internacionales, para futbol adaptado para ciegos, así que van a tener esa cancha que se va a estrenar con ese torneo nacional, y lo mismo la cancha oficial para las personas de talla baja. Queremos un Mundial que mueva la población, niños, niñas, jóvenes, personas que están apasionadas con el Mundial, mujeres también”, afirmó.

