Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

Mundial 2026: Sheinbaum llega al Kennedy Center en Washington DC para el sorteo de la FIFA; se reunirá con Trump antes de la ceremonia

Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Muere Eduardo Manzano, actor y comediante mexicano integrante de "Los Polivoces"

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, compartió un video desde Washington D.C., Estados Unidos, previo al rumbo al , en el que afirmó que acudió a representar con orgullo a la Ciudad de México.

“Estamos en Washington y cayó esta enorme nevada, nos vamos justamente al lugar donde se va a llevar a cabo ese gran sorteo que va a definir los equipos que van a jugar al futbol el próximo año en la Ciudad de México”, contó.

En la grabación de unos minutos de duración, la mandataria capitalina aseguró que la CDMX tiene una gran identidad futbolera, pues se ha sido sede de la inauguración del Mundial en tres ocasiones.

“Hoy vengo a representar de manera muy orgullosa a la Ciudad de México, una ciudad con gran identidad futbolera, recordemos que somos tricampeones en inaugurar los mundiales”, afirmó.

En su mensaje, Brugada Molina destacó que el próximo año la CDMX recibirá “con los brazos abiertos” a todos los visitantes.

“Recuerden: la pelota vuelve a casa, nuestra casa”, concluyó.

Clara Brugada
