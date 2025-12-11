Entre figuras de la Virgen de Guadalupe, cobijas y maletas, Itzel Osorio, originaria de Puebla de 19 años, descansó en una tienda de campaña sobre la plancha de la Villa después de un día de peregrinar este 11 de diciembre.

Relató que lleva dos años realizando la peregrinación con un grupo de amigos porque un día se les ocurrió iniciar la ruta y planea que se vuelva una tradición.

Itzel Osorio mantiene su peregrinación como un acto de fé y gratitud; enfrenta frio y cansancio. Foto: Especial.

“La verdad es una experiencia muy bonita, aprendes mucho”, comentó.

Explicó que lo más difícil del camino es pasar las montañas entre el frío y con hambre, sin embargo, menciona que la fe se vuelve algo importante para poder terminar su camino.

Lee también: Vinculan a proceso a Yael "N", presuntamente relacionado con hallazgo del cuerpo del regidor Brayan Nicolás; está en prisión preventiva

“Con fe se puede, con eso y con los paisajes”, comentó alegre.

Su misión de este año era llegar a agradecer por salud a ella y a su familia, afirmando que agradecer es algo primordial para ella.

El grupo decidió pasar una noche en la casa de campaña por lo difícil que era el camino y porque necesitaban un descanso.

Itzel Osorio mantiene su peregrinación como un acto de fé y gratitud; enfrenta frio y cansancio. Foto: Especial.

Señaló que este año la peregrinación la habían organizado mejor y que errores del año pasado, como no calcular tiempos, le habían ayudado.

“Salió mucho mejor que el año pasado, entonces yo creo que la sigue será mucho mejor”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr