La alcaldía Iztapalapa puso en marcha el Operativo Peregrino Seguro 2025, para garantizar la seguridad, bienestar y movilidad de los peregrinos que arriban a la Ciudad de México por las principales avenidas y calles del oriente.

Estará vigente las 24 horas hasta el próximo 12 de diciembre.

Foto: Especial.

En un comunicado, la alcaldía explicó que en el operativo participan decenas de elementos de Iztapalapa, de Protección Civil (PC), Gestoras de Salud, de la Policía Auxiliar (PA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional (GN); además de personal de la territorial Acatitla Zaragoza y diversas áreas de la alcaldía.

Informó que el propósito de este dispositivo es resguardar la llegada y salida de las y los peregrinos que transitan por la Calzada Ignacio Zaragoza, entre Santa Martha a calle 7; avenida Ermita Iztapalapa; Periférico; avenida Tláhuac; Eje 3 Oriente y Calzada de la Viga.

Detalló que hasta el día de hoy elementos de Protección Civil y gestoras de salud atendieron descompensaciones, ampollas en pies y cansancio.

La alcaldía Iztapalapa indicó que, a lo largo de la ruta, instaló puntos de hidratación, carpas de Protección Civil y de gestoras de la salud que brindan todo tipo de apoyo a los peregrinos para que lleguen sanos y salvos a su destino. Además se colocaron dos carpas para el descanso de peregrinos.

Foto: Especial.

"Se prevé que en transcurso de la tarde y noche, arriben miles de peregrinos por esta ruta, por lo que se intensificará el operativo a fin de garantizar la seguridad de quienes arriban por esta vía a la Ciudad de México", refirió.

La (SSC) informó que los oficiales desplegados contarán con el apoyo de patrullas, motopatrullas, camionetas, grúas y drones; además de dos helicópteros.

