El Metrobús de la Ciudad de México informó que este jueves 11 y viernes 12 de diciembre habrá modificaciones en el servicio de las líneas 6 y 7 debido a las concentraciones religiosas previstas en la Basílica de Guadalupe, en el cerro del Tepeyac.

Detalló que a partir de las 04:30 horas de este jueves se realizarán cierres temporales en diversas estaciones, y el viernes 12 los cierres serán de 04:30 a 18:00 horas.

En la Línea 6, permanecerán sin servicio las estaciones La Villa, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa y Gustavo A. Madero.

En el caso de la Línea 7, las estaciones Indios Verdes, Hospital Infantil, La Villa, De los Misterios, Gustavo A. Madero y Garrido también permanecerán cerradas mientras se llevan a cabo las concentraciones religiosas en los alrededores de la Basílica de Guadalupe.

